Почеттино оценил роль Палмера в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о выступлениях атакующего полузащитника Коула Палмера.

Как известно, в субботней игре против «Бёрнли» (ничья 2:2) Палмер стал автором дубля.

«Палмер забил дважды, и он является хорошим примером для остальных. С первого дня он взял на себя ответственность – за пенальти, за игру. Когда вы видите, что команда изо всех сил старается найти решение на поле, они отдают мяч Палмеру», - слова Почеттино приводит портал Goal.

В сезоне 2023/2024 Коул Палмер провёл 35 матчей. В них футболист записал на свой счёт 16 голов и 12 результативных передач на партнёров.