Романо: «Челси» не хочет переплачивать за Осимхена»

Известный журналист Фабрицио Романо высказался о возможном переходе нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в «Челси».

Ранее сообщалось, что нигерийский футболист склоняется к переходу в лондонский клуб.

По словам Романо, «Челси» действительно намерен бороться за Осимхена, однако многое в этом вопросе будет зависеть от суммы возможного трансфера, так как в английском клубе не хотят нарушать правила финансового фейр-плей.

«Я думаю, что «Челси» будет бороться за него. Очень важно понять, что происходит, в первую очередь, с ситуацией по ФФП, потому что «Челси» не хочет переплачивать», — заявил Романо.

В текущем сезоне 25-летний Осимхен провёл за «Наполи» 24 матча, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 110 миллионов евро.