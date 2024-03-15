Ливраменто: «Люблю «Челси», но решение покинуть клуб было правильным»

Правый защитник «Ньюкасла» Тино Ливраменто вспомнил, как покидал родной для себя «Челси».

Лондонцы продали перспективного латераля в «Саутгемптон» летом 2021 года. Двумя годами позднее игрока приобрёл «Ньюкасл», заплативший «святым» более 37 млн евро.

«Я был в «Челси» с семи лет. Конечно, уходить оттуда было трудно, но я считаю это решение правильным.

Меня не продавали против моей воли. Я всегда буду любить «Челси», и я хотел играть в этом клубе, но я не был против трансфера, так как считал, что переход в «Саутгемптон» станет для меня правильным шагом. Я нуждался в регулярной игровой практике», – цитирует Telegraph Ливраменто.