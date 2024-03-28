В 2022 году после смены владельцев председателем «Челси» стал Тодд Бёли. Как стало известно Daily Mail, функционер будет отстранён от управления клубом по завершению сезона 2026/2027.

Источник отмечает, что владельцы «Челси» могут менять председателя каждые пять лет, и уже сейчас они намерены сменить руководителя при первой такой возможности. Компании Clearlake Capital, управляемой двумя другими владельцами «Челси», принадлежат 61,5% акций клуба. Бёли же имеет равную долю оставшихся 38,5% акций с Хансйоргом Виссом и Марком Уолтером.

В заметке подчёркивается, что в Clearlake Capital ещё не решили, кто будет следующим председателем, но Бёли точно будет отстранён.