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«Челси» решил продать двух игроков

31 Марта 2024 • 17:15 Комментировать
Челси
2:2
Бёрнли

В летнее трансферное окно «Челси» рассчитывает заработать более 100 миллионов фунтов стерлингов, чтобы не нарушить финансовые правила Премьер-лиги. Учитывая ситуацию, лондонский клуб планирует продать защитника Риса Джеймса и полузащитника Конора Галлахера. Об этом рассказывает The Sunday Times.

24-летний Джеймс является капитаном «Челси», специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают его в 50 миллионов евро. Что касается 24-летнего Галлахера, то его стоимость оценивается в 48 миллионов евро.

Напомним, что в субботу «Челси» не смог обыграть дома «Бёрнли» - матч завершился со счётом 2:2.

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