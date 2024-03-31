«Челси» решил продать двух игроков

В летнее трансферное окно «Челси» рассчитывает заработать более 100 миллионов фунтов стерлингов, чтобы не нарушить финансовые правила Премьер-лиги. Учитывая ситуацию, лондонский клуб планирует продать защитника Риса Джеймса и полузащитника Конора Галлахера. Об этом рассказывает The Sunday Times.

24-летний Джеймс является капитаном «Челси», специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают его в 50 миллионов евро. Что касается 24-летнего Галлахера, то его стоимость оценивается в 48 миллионов евро.

Напомним, что в субботу «Челси» не смог обыграть дома «Бёрнли» - матч завершился со счётом 2:2.