Почеттино прокомментировал оскорбления в адрес Стерлинга

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу оскорблений фанатов в адрес Рахима Стерлинга.

«Мы говорим об очень опытном игроке. Фанаты любят игроков, и я знаю, что они поддержат его и остальную команду. Нужно быть осторожными, высказывая своё мнение, потому что в клубе должны быть прочные отношения.

Я тоже страдал от гнева и разочарования болельщиков. На самом деле от этого страдает вся команда. Рахим всё понимает. Нам нужно двигаться дальше», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Англии «Челси» проведёт 30 марта – против «Бёрнли» на своём поле.