Почеттино: «Мы хотим выиграть АПЛ, однажды это произойдёт»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил о желании своей команды выиграть Английскую премьер-лигу. Напомним, в настоящий момент «синие» занимают десятую строчку в чемпионате.

«Мы хотим выиграть АПЛ, однажды это произойдёт. Если же нет, другой тренерский штаб должен это сделать, ведь этот процесс необходим клубу. Наши фанаты должны понять, что мы работаем над новым проектом с разными идеями», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

«Челси» в апреле должен сыграть в полуфинале Кубка Англии против «Манчестер Сити». Оба матча против «горожан» в чемпионате «синие» смогли закончить вничью.