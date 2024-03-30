Почеттино прокомментировал упущенную победу «Челси» в матче с «Бёрнли»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями после ничейного матча против «Бёрнли» (2:2).

Гости остались в меньшинстве на 40-й минуте, а вскоре Коул Палмер реализовал пенальти и вывел «синих» вперёд. Несмотря на столь благоприятные обстоятельства, команда Почеттино не смогла удержать победу.

«Мы очень разочарованы. Мы не смогли продемонстрировать последовательность и способность управлять игрой. Мы слишком много позволяли соперникам, что помогло им поверить в себя.

Сегодняшний результат показывает, что мы должны совершенствоваться во многих аспектах, чтобы преуспевать. Команда начала нервничать при счёте 1:0 – мы должны лучше справляться в таких ситуациях», – сказал в интервью BBC Почеттино.