Хассельбайнк: «Сезон «Челси» проходит ужасно»

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк прокомментировал положение команды в нынешнем сезоне. В настоящий момент «синие» занимают одиннадцатую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея при этом матч в запасе. Если «Челси» выиграет этот поединок, то поднимется на девятое место.

«Сезон «Челси» проходит ужасно, но у команды много молодых игроков, которым нужно добиться прогресса. На это требуется время. Мы уже видим, насколько они талантливы», – цитирует Хассельбайнка BBC.

В конце февраля у «Челси» была возможность выиграть трофей, но команда Маурисио Почеттино уступила «Ливерпулю» в финале Кубка лиги.