Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хассельбайнк: «Сезон «Челси» проходит ужасно»

17 Марта 2024 • 15:44 Комментировать
Челси
...
Бёрнли
30.03 18:00

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк прокомментировал положение команды в нынешнем сезоне. В настоящий момент «синие» занимают одиннадцатую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея при этом матч в запасе. Если «Челси» выиграет этот поединок, то поднимется на девятое место.

«Сезон «Челси» проходит ужасно, но у команды много молодых игроков, которым нужно добиться прогресса. На это требуется время. Мы уже видим, насколько они талантливы», – цитирует Хассельбайнка BBC.

В конце февраля у «Челси» была возможность выиграть трофей, но команда Маурисио Почеттино уступила «Ливерпулю» в финале Кубка лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Джимми Флойд Хассельбайнк

Новости по матчу

Сегодня, 17 Марта
01:51
Саутгейт рассказал, ждёт ли возвращения Риса Джеймса в сборную к Евро-2024
01:22
«Челси» заработал больше 4 млн евро на Брое
15 Марта
23:56
Почеттино рассказал, за что Саутгейт ценит Галлахера
23:46
Ливраменто: «Люблю «Челси», но решение покинуть клуб было правильным»
14 Марта
12:50
Чилуэлл должен вернуться в строй совсем скоро
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ БЁРНЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу В «Барселоне» случилась отставка Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе «Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
4 мин
Вест Хэм Вест Хэм
Астон Вилла Астон Вилла
0
0
2.65 3.65 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Марта
16:56 · Англия. Премьер-лига
Хассельбайнк: «Стерлинг не очень хорош в завершении атак»
16:49 · Англия. Премьер-лига
Хассельбайнк раскритиковал Роберта Санчеса
16:44 · Англия. Премьер-лига
Палмер совершил 25 голевое действие в сезоне
16:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» будет сложно подписать Тодибо – есть проблема
15:55 · Англия. Премьер-лига
Почеттино объяснил, почему Чилуэлл начал матч с «Лестером» на скамейке запасных
15:44 · Англия. Премьер-лига
Хассельбайнк: «Сезон «Челси» проходит ужасно»
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» и ещё двум топ-клубам АПЛ интересен нападающий дортмундской «Боруссии»
15:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» активно следит за форвардом «РБ Лейпцига»
15:15 · Англия. Кубок Англии
«Челси» - «Лестер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
14:29 · Англия. Премьер-лига
Клопп раскрыл секрет «Ливерпуля»
14:13 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт предупредил Рэшфорда
13:51 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу дерзко ответил на вопрос о борьбе за топ-4 АПЛ
13:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял решение по Эдерсону
12:02 · Англия. Премьер-лига
Эдуард Мор дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
11:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» думает предложить Палмеру новый контракт 1
Все новости
Рекомендуем