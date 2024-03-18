Стерлинг извинился перед болельщиками «Челси»

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг извинился перед болельщиками клуба за свою игру в матче против «Лестера» в четвертьфинале Кубка Англии. Напомним, экс-игрок «Манчестер Сити» в этом поединке не реализовал пенальти, но зато отметился ассистом. «Челси» одержал победу 4:2 и добыл путёвку в полуфинал.

«Извиняюсь перед болельщиками «Челси» за незабитый пенальти. Я вернусь в 10 раз сильнее, чтобы помочь команде побеждать. Я буду сражаться за эмблему каждый день», – написал Стерлинг в социальных сетях.

Отметим, что в полуфинале Кубка Англии «Челси» встретится на «Уэмбли» с «Манчестер Сити».