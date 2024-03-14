Чилуэлл должен вернуться в строй совсем скоро

Левый защитник и вице-капитан лондонского «Челси» Бен Чилуэлл должен вернуться в строй в ближайшее время. Как сообщает журналист Мэтт Лоу, англичанин может принять участие в кубковом матче против своего бывшего клуба «Лестера», который состоится на выходных.

Источник отмечает, что если Чилуэлл не сможет сыграть против «Лестера», его возвращение с большой долей вероятности состоится после международной паузы.

Что касается других игроков «Челси», центральный защитник Леви Колвилл довольно скоро должен приступить к командным тренировкам. Капитан Рис Джеймс должен восстановиться к началу апреля, если не будет осложнений.