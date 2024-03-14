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Чилуэлл должен вернуться в строй совсем скоро

14 Марта 2024 • 12:50 Комментировать
Челси
...
Бёрнли
30.03 18:00

Левый защитник и вице-капитан лондонского «Челси» Бен Чилуэлл должен вернуться в строй в ближайшее время. Как сообщает журналист Мэтт Лоу, англичанин может принять участие в кубковом матче против своего бывшего клуба «Лестера», который состоится на выходных.

Источник отмечает, что если Чилуэлл не сможет сыграть против «Лестера», его возвращение с большой долей вероятности состоится после международной паузы.

Что касается других игроков «Челси», центральный защитник Леви Колвилл довольно скоро должен приступить к командным тренировкам. Капитан Рис Джеймс должен восстановиться к началу апреля, если не будет осложнений.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бен Чилуэлл

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