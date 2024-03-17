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Саутгейт рассказал, ждёт ли возвращения Риса Джеймса в сборную к Евро-2024

17 Марта 2024 • 01:51 Комментировать
Челси
...
Бёрнли
30.03 18:00

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт надеется на скорое возвращение в строй правого защитника «Челси» Риса Джеймса.

24-летний футболист не появляется на поле с декабря. В настоящий момент капитан «Челси» продолжает реабилитацию после операции на бедре, и дата его возвращения в строй по-прежнему неизвестна.

«Может ли Джеймс сыграть семь матчей на Евро? Его послужной список за последние годы говорит, что нет. Является ли он игроком топ-уровня? Тут без вопросов.

Мы не знаем точной даты его возвращения, но надеемся, что он сможет провести несколько матчей перед Евро-2024», – цитирует Mirror Саутгейта.

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