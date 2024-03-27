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Казадеи хочет уйти из «Челси» – интерес проявляют клубы Серии А

27 Марта 2024 • 00:36 Комментировать
Челси
...
Бёрнли
30.03 18:00

Полузащитник лондонского «Челси» Чезаре Казадеи всерьёз рассматривает возможность ухода из клуба.

Итальянец провёл первую половину текущего сезона в «Лестере». В январе «Челси» отозвал 21-летнего футболиста из аренды, однако Маурисио Почеттино крайне редко выпускает его на поле. По информации журналиста Николо Скиры, теперь Казадеи заинтересован в смене клуба. В числе претендентов на хавбека уже значатся три неназванных представителя Серии А.

Чезаре Казадеи был куплен «Челси» летом 2022 года у миланского «Интера» почти за 15 млн евро. В общей сложности игрок провёл всего три матча за первую команду лондонцев во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «нерадзурри» в 10 млн евро.

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