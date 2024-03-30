Почеттино: «Мудрик – отличный пример игрока, который со временем становится более зрелым»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о развитии вингера Михаила Мудрика, который в январе 2023 года перебрался на «Стэмфорд Бридж» из донецкого «Шахтёра» за 70 миллионов евро.

«Я заметил, что он стал более зрелым. Мудрик – отличный пример игрока, который со временем становится более зрелым. Каждому футболисту необходимо разное время на адаптацию. Мы хотим, чтобы молодёжь выступала как можно лучше», – сказа Почеттино на пресс-конференции.

Мудрик в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился четырьмя забитыми голами и двумя результативными передачами.