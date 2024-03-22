«Реал» определился с кандидатами на усиление позиции центрального защитника

«Реал» определился со списком из трёх игроков, которые будут рассматриваться руководством мадридского клуба в летнее межсезонье как кандидатами на усиление защиты.

Как сообщает портал Sport.es, речь идёт о защитнике «Лилля» Лени Йоро, футболисте «Эвертона» Джерреде Брентуэйте и игроке лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

Отмечается, что «Реал» будет выбирать среди этих футболистов. В клубе не намерены переплачивать за новичка на позицию центрального защитника.

Наставник «сливочных» Карло Анчелотти хочет, чтобы подписали Брэнтуэйта, с этим игроком они вместе работали в ливерпульском клубе.