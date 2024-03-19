Адебайор назвал лучший момент в своей карьере – он связан с «Реалом»

Известный экс-нападающий Эммануэль Адебайор вспомнил недолгий период пребывания в мадридском «Реале».

Тоголезский футболист, недавно повесивший бутсы на гвоздь, выступал за «сливочных» всего полгода – он был арендован у «Манчестер Сити» с января по июнь 2011.

«Быть частью «Реала» – это прекрасно. Думаю, лучшим моментом стала наша победа в Кубке Испании, когда мы обыграли «Барселону» 1:0 благодаря голу Криштиану Роналду. Завоевание этого трофея в качестве игрока «Реала» – лучший момент из всех, что я пережил за свою карьеру», – высказался в интервью Relevo Адебайор, также игравший в лондонском «Арсенале», «Тоттенхэме» и других известных клубах.