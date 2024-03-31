В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком»

«Реал» и «Атлетик» сыграли в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 30-го тура Ла Лиги состоялся 31 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» завершал воскресный футбольный день матчем против крепкого «Атлетика». Мадрид рвётся к чемпионству, Бильбао – к Лиге чемпионов, никто не обещал лёгкой победы для фаворита. Радовало хозяйских фанатов, что завершилась дисквалификация Беллингема, правда, теперь бан отбывал Винисиус. Поэтому с Джудом и Родриго вышел вскрывать оборону «Атлетика» Браим Диас.

И вышел так удачно, что в первой же атаке «Реала» сделал гол. Интересно, что случилась она на седьмой минуте, а всё время до этого «Атлетик», буквально втаптывал «Реал» в штрафную площадь. Уж очень резво начали гости. Может быть, это и помешало им сосредоточиться на обороне, когда Диас передачей слева нашёл передачей Родриго. Бразилец сместился к душе штрафной площади, сопротивления не встретил и закрутил аккуратно в правую «девятку» - 1:0. Резвый старт от «Атлетика», а гол от «Реала».

После этого игра резко успокоилась. Было много борьбы, повышенная плотность не давала поднять головы. Йерай Альварес даже вынужден был покинуть поле из-за травмы. Оказалось, что «Реал» затихарился для позднего штурма. Близился к окончанию первый тайм, когда Вальверде взял отскок после флангового кросса и метров с 22-х зарядил в «шестёрку». Агирресабала с трудом достал.

Но на этом проблемы не закончились. Угловой мадридцы разыграли отлично, Диас прострелил с правого края вратарской площади, Вивиан в подкате выносил, едва не отправив мяч в собственные ворота. А затем уже после подачи Тони Крооса пробил Тчуамени, направивший мяч рядом со штангой. Лихо «Реал» завершил первый тайм, и также лихо начал второй. Браим Диас выскочил на разрезающую передачу Родриго и из центра штрафной площади пробил в противоход голкиперу. Казалось, гол неминуем, но мяч врезался в штангу.

Великодушный «Реал» столько прощал, что чуть не получил от первого футбольного правила. Беренгер подал от угла поля, всеми забытый Иньяки Уильямс пробил в упор метров с семи. Но Андрей Лунин каким-то чудом сумел сложиться и парировать. Мадрид почувствовал опасность, добавил конкретики и лишил концовку матча интриги. Это Беллингем пробежался по центру и заметил рывок Родриго. Бразилец влетел в штрафную площадь, переложил мяч под правую и аккуратно катнул в ближний угол – 2:0.

Родриго покорил гостей из Бильбао. Дубль бразильца позволил «Реалу» одержать победу и вернуть 8-очковый гандикап от «Барселоны».