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Чемпионат Испании. Ла Лига

В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком»

31 Марта 2024 • 23:51 Комментировать (2)
Реал Мадрид
2:0
Атлетик Б
окончен

«Реал» и «Атлетик» сыграли в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 30-го тура Ла Лиги состоялся 31 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Протокол игры  
Реал Мадрид2:0Атлетик Б
(1:0) Родриго8'  
(2:0) Родриго73'  
Лунин АндрейКарвахаль Даниэль 90' (Милитао Эдер ( 90') Рюдигер АнтониоНачо Фернандес  71'Менди ФерланТчуамени Орельен  57'Кроос Тони 81' (Модрич Лука ( 81') Вальверде Федерико 81' (Васкес Лукас ( 81') Беллингем ДжудДиас Браим 72' (Хоселу Санмартин ( 72') Родриго 81' (Камавинга Эдуардо ( 81')
Запасные: Гонсалес ФранСебальос ДаниГарсия Франсиско IIIАррисабалага КепаГюлер Арда
Агирреcабала ХуленДе Маркос Оскар 58' (Руис Иньиго ( 58'  87') Йерай Альварес 25' (Вивиан Даниэль ( 25') Паредес АйторЛекуе ИньигоВесга МикельПрадос Беньят 58' (Арес Малком ( 58') Уильямс ИньякиСансет Ойян 76' (Муньяин Икер ( 76') Беренгер АлексГурусета Горка 58' (Юри Берчиче ( 58')
Запасные: Гарсия ИманолЭррера АндерГарсия РаульВильялибре АсьерУнай СимонГомес УнаиГарсия Дани
31 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

«Реал» завершал воскресный футбольный день матчем против крепкого «Атлетика». Мадрид рвётся к чемпионству, Бильбао – к Лиге чемпионов, никто не обещал лёгкой победы для фаворита. Радовало хозяйских фанатов, что завершилась дисквалификация Беллингема, правда, теперь бан отбывал Винисиус. Поэтому с Джудом и Родриго вышел вскрывать оборону «Атлетика» Браим Диас.

И вышел так удачно, что в первой же атаке «Реала» сделал гол. Интересно, что случилась она на седьмой минуте, а всё время до этого «Атлетик», буквально втаптывал «Реал» в штрафную площадь. Уж очень резво начали гости. Может быть, это и помешало им сосредоточиться на обороне, когда Диас передачей слева нашёл передачей Родриго. Бразилец сместился к душе штрафной площади, сопротивления не встретил и закрутил аккуратно в правую «девятку» - 1:0. Резвый старт от «Атлетика», а гол от «Реала».

После этого игра резко успокоилась. Было много борьбы, повышенная плотность не давала поднять головы. Йерай Альварес даже вынужден был покинуть поле из-за травмы. Оказалось, что «Реал» затихарился для позднего штурма. Близился к окончанию первый тайм, когда Вальверде взял отскок после флангового кросса и метров с 22-х зарядил в «шестёрку». Агирресабала с трудом достал.

Но на этом проблемы не закончились. Угловой мадридцы разыграли отлично, Диас прострелил с правого края вратарской площади, Вивиан в подкате выносил, едва не отправив мяч в собственные ворота. А затем уже после подачи Тони Крооса пробил Тчуамени, направивший мяч рядом со штангой. Лихо «Реал» завершил первый тайм, и также лихо начал второй. Браим Диас выскочил на разрезающую передачу Родриго и из центра штрафной площади пробил в противоход голкиперу. Казалось, гол неминуем, но мяч врезался в штангу.

Великодушный «Реал» столько прощал, что чуть не получил от первого футбольного правила. Беренгер подал от угла поля, всеми забытый Иньяки Уильямс пробил в упор метров с семи. Но Андрей Лунин каким-то чудом сумел сложиться и парировать. Мадрид почувствовал опасность, добавил конкретики и лишил концовку матча интриги. Это Беллингем пробежался по центру и заметил рывок Родриго. Бразилец влетел в штрафную площадь, переложил мяч под правую и аккуратно катнул в ближний угол – 2:0.

Родриго покорил гостей из Бильбао. Дубль бразильца позволил «Реалу» одержать победу и вернуть 8-очковый гандикап от «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетик Бильбао

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Комментарии (2) Все комментарии
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GlorReala
01 Апреля 2024 в 00:02
у Хави наверное щас бомбит неимоверно..))
Sparrow88
31 Марта 2024 в 23:55
Вот что значит играть на своей позиции. Молодец Родриго и с победой Реал!
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