Анчелотти: «Думаю, Куртуа и Милитао будут доступны для игры с «Атлетиком»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился новой информацией о возвращении после травм Тибо Куртуа и Эдера Милитао.

Бельгийский голкипер и бразильский центральный защитник получили повреждения в самом начале сезона. Согласно недавним сообщениям, оба игрока вот-вот смогут вернуться на поле, и Анчелотти раскрыл детали их скорого возвращения.

«Куртуа и Милитао? Мы воспользуемся двумя неделями перерыва [на матчи сборных], чтобы провести два товарищеских матча между основой и молодёжной командой. Думаю, оба игрока будут доступны для участия в поединке с «Атлетиком», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.

Встреча «Реала» с «Атлетиком» состоится 31 марта.