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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда состоится премьера фильма о Винисиусе

27 Марта 2024 • 19:10 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Появилась информация, когда состоится премьера фильма об игроке мадридского «Реала» Винисиусе Жунионе.

Как передают испанские СМИ, документальный фильм о новом капитане сборной Бразилии выйдет в конце 2025 года, а премьера состоится в конце ткущего года. По замыслу, кульминацией фильма должно стать получение игроком «Золотого мяча».

Бразильский футболист принадлежит «сливочным» с 2018 года. Его соглашение с мадридским клубом действует до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард отметился12 голами и шестью ассистами, проведя 20 матчей в испанской Ла Лиге.

Отметим, что в активе Винисиуса 28 матчей за сборную Бразилии, в которых он три раза поразил ворота соперников.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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