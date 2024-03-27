Нагельсманн рассказал, в чём считает Крооса лучшим в Европе

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн крайне высоко оценивает способности Тони Крооса.

Хавбек мадридского «Реала» не выступал за немецкую национальную команду с 2021 года. Недавно 34-летний футболист вернулся в ряды бундестим, по разу отметившись голевой передачей в двух поединках мартовского сбора.

«Кроос без сомнений является лучшим полузащитником в Европе с точки зрения игры в пас и влияния на команду», – цитирует Madrid Zone Нагельсманна.

В активе Тони Крооса 108 поединков за сборную Германии с момента дебюта в 2010 году.

В текущем сезоне игрок стал автором одного гола и семи ассистов в 38 матчах за «Реал».