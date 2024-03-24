Зидан назвал Беллингема потрясающим футболистом

Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выступление полузащитника мадридского клуба Джуда Беллингема.

Во время матча между легендами «Реала» и «Порту» Зидан в раздевалке использовал шкафчик Беллингема.

- У нас разный возраст, но один номер. Это отлтчный игрок, повезло, что он выступает за «Реал». Он очень хорош и, надеюсь, принесёт клубу много титулов, - сказал Зидан в эфире клубного ТВ.

Беллингем выступает за «Реал» с лета прошлого года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне футболист провёл 31 матч за «сливочных» во всех турнирах, записал на свой счёт 20 голов и девять ассистов на партнёров по команде.