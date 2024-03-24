Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Зидан назвал Беллингема потрясающим футболистом

24 Марта 2024 • 21:24 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выступление полузащитника мадридского клуба Джуда Беллингема.

Во время матча между легендами «Реала» и «Порту» Зидан в раздевалке использовал шкафчик Беллингема.

- У нас разный возраст, но один номер. Это отлтчный игрок, повезло, что он выступает за «Реал». Он очень хорош и, надеюсь, принесёт клубу много титулов, - сказал Зидан в эфире клубного ТВ.

Беллингем выступает за «Реал» с лета прошлого года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне футболист провёл 31 матч за «сливочных» во всех турнирах, записал на свой счёт 20 голов и девять ассистов на партнёров по команде.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зинедин Зидан Джуд Беллингем ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Марта
17:34
Анчелотти: Мбаппе? Самое главное — это «Реал»
15:53
Тчуамени: «Когда испанцы будут наблюдать за Мбаппе ежедневно, они поймут его величие»
15:32
Винисиус: «Очень важно, чтобы Эндрик в «Реале» слушал опытных партнёров»
13:38
Анчелотти объяснил, почему отказал сборной Бразилии
08:27
Лунин может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
23 Марта
14:59
Родриго признался, что общается с психологом
11:43
Браим Диас: «Я очень горд быть игроком сборной Марокко и чувствовать привязанность болельщиков»
22 Марта
23:56
Рубиалес нашёл способ избежать тюрьмы в Испании
19:58
«Реал» определился с кандидатами на усиление позиции центрального защитника
21 Марта
22:01
Стало известно, за сколько «Реал» купит Дэвиса в летнее трансферное окно
21:08
Рубиалес будет арестован после возвращения в Испанию
18:21
Дисквалификацию Винисиуса не отменят 2
03:58
Модрич – лидер Ла Лиги по важному статистическому показателю
02:49
Хоселу: «Хочу остаться в «Реале» на постоянной основе»
02:33
Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал»
01:48
«Реал» не намерен продавать Родриго, несмотря на приход Мбаппе 1
01:22
Романо: «Реал» и Мбаппе достигли соглашения по зарплате»
20 Марта
22:50
«Реал» готов отложить подписание Дэвиса до 2025 года 1
21:46
Милитао залечил травму – он сыграл в товарищеском матче «Реала»
20:18
Деку: Мбаппе усилит «Реал», но им придётся решать некоторые проблемы
20:10
Нико Уильямс: «Винисиус — великий игрок»
13:22
Роналду рассказал, что для него менее неприятно: забить автогол или промахнуться с пенальти
11:47
Гути: «Вижу Лунина основным вратарём «Реала» в будущем»
02:48
Карвахаль: «Похоже, Мбаппе действительно может перейти в «Реал»
02:40
Дорогостоящий игрок «Манчестер Юнайтед» мечтает выступать за «Реал» 1
02:21
«Реал» сделает выгодное предложение Лунину
02:02
Эберль: «Реал» не связывался с «Баварией» по Дэвису»
19 Марта
23:37
Полузащитник «Атлетика»: «Трудно поверить, что Ямалю и Кубарси всего 16 и 17 лет»
23:02
Стало известно о процессе восстановления защитника «Реала» Алабы
22:39
Адебайор назвал лучший момент в своей карьере – он связан с «Реалом»
22:18
Карвахаль: «Уверен, Педри справится с проблемами»
16:08
Азар: Я всегда мечтал играть за «Реал»
15:48
Кроос ответил, покинет ли сборную Германии после Евро-2024
14:35
«Боруссия» и «Бенфика» следят за хавбеком «Реала» 1
14:07
Джо Коул призвал «Челси» пригласить Модрича и Крооса
10:44
Канселу: «Пепе говорил мне, что я являюсь игроком для «Реала»
18 Марта
15:09
14 игроков «Реала» вызваны в национальные сборные 1
14:30
Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» 1
11:12
Менди может заменить Люка Эрнандеса в сборной Франции
17 Марта
18:15
Пике сравнил победы «Барселоны» и «Реала» 1
12:10
Йоро определился, за какой клуб хочет играть
16 Марта
22:38
Мбаппе не ведёт переговоры с другими клубами – он хочет только в «Реал»
00:39
Анчелотти: «Думаю, Куртуа и Милитао будут доступны для игры с «Атлетиком» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России Виктор Гусев дал комментарий после событий в «Крокусе», он пришёл с женой на концерт Справились и без Криштиану Роналду: Португалия с лёгкостью разобрала Швецию, выиграв 11-й матч кряду
Умер Василий Уткин Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду
Спортивные новости
Кожевников: «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то это будет первая новость не только для хоккея, но и для всего мира спорта» Канарейкин — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции» Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Марта
21:50 · Испания. Ла Лига
Агент Кюрзава: «Нам интересен вариант с «Жироной» слухи
21:24 · Испания. Ла Лига
Зидан назвал Беллингема потрясающим футболистом
20:27 · Англия. Премьер-лига
Вирц интересен пяти суперклубам – игрока оценивают в 100 млн евро 1 слухи
19:55 · Испания. Ла Лига
Эндрик назвал Беллингема суперзвездой
19:39 · Италия. Серия А
«Наполи» повесил ценник на Лоботку – хавбек интересен «Барселоне» слухи
19:28 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс: «У Ямаля большое будущее»
19:13 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба нацелились на защитника «Барселоны» слухи
18:57 · Испания. Ла Лига
Лапорта рассказал о позиции де Йонга по будущему
18:51 · Италия. Серия А
«Милан» договорился с «Реалом» о трансфере защитника слухи
18:34 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» определились с будущим Ямаля и Кубарси
17:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Мбаппе? Самое главное — это «Реал»
16:43 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Переход в «Баварию» был правильным решением, хоть «Манчестер Сити» и выиграл Лигу чемпионов»
16:31 · Германия. Бундеслига
Канселу: «Бундеслига оказалась сложнее, чем я думал»
16:04 · Испания. Ла Лига
Винисиус высоко оценил Эндрика: «Новая глава, новое поколение»
15:53 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Когда испанцы будут наблюдать за Мбаппе ежедневно, они поймут его величие»
Все новости
Рекомендуем