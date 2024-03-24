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Лунин может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

24 Марта 2024 • 08:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Стало известно, что у голкипера «Реала» Андрея Лунина есть трансферное предложение от «Манчестер Юнайтед», сообщает OK Diario.

Отмечается, что «Юнайтед» хотят подписать 25-летнего украинца, который в этом сезоне наконец-то зарекомендовал себя как основной вратарь «Реала». Сам футболист, контракт которого истекает в июне 2025 года, ещё не определился со своим будущим.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» и Карло Анчелотти считают, что у Лунина есть огромный потенциал, поэтому клуб будет настаивать на продлении контракта.

Напомним, Андрей Лунин в текущем сезоне провёл 10 сухих матчей в составе «Реала», в остальных 13 играх пропустил 19 голов. Основной голкипер «МЮ» Андре Онана пропустил 60 голов в 39 матчах сезона.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин

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