Анчелотти ответил на вопрос о возможном трансфере Мбаппе

Ожидается, что ближайшим летом Килиан Мбаппе сменит «ПСЖ» на «Реал». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти получил вопрос на эту тему в ходе субботней пресс-конференции.

- Тчуамени говорил о Килиане Мбаппе. Чувствуете ли вы, что фанаты «Реала» взволнованы?

- Настоящие болельщики всегда взволнованы от клубной футболки. Футболка «Реала» всегда раунд болельщиков, дело не в отдельных игроках, - слова Анчелотти приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В настоящий момент Карло Анчелотти готовит «Реал» к домашнему матчу Ла Лиги против «Атлетика». Команды сыграют в воскресенье, 31 марта.

Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс