Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хотел бы переманить в свою команду вингера из «Манчестер Юнайтед». По информации от Defensa Central, глава «королевского клуба» заинтересован в трансфере Алехандро Гарначо.

Источник сообщает, что 17 апреля Перес планирует лично встретиться с аргентинцем и провести переговоры. В этот день мадридскому «Реалу» предстоит сыграть на выезде с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Отметим, что кумиром Гарначо является Криштиану Роналду, который сейчас занимает первую строчку в списке лучших бомбардиров в истории «Реала». 19-летний Алехандро в этом сезоне отметился 5 голами и 3 ассистами в АПЛ.