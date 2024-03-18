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Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед»

18 Марта 2024 • 14:30 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
30.03 23:00

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хотел бы переманить в свою команду вингера из «Манчестер Юнайтед». По информации от Defensa Central, глава «королевского клуба» заинтересован в трансфере Алехандро Гарначо.

Источник сообщает, что 17 апреля Перес планирует лично встретиться с аргентинцем и провести переговоры. В этот день мадридскому «Реалу» предстоит сыграть на выезде с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Отметим, что кумиром Гарначо является Криштиану Роналду, который сейчас занимает первую строчку в списке лучших бомбардиров в истории «Реала». 19-летний Алехандро в этом сезоне отметился 5 голами и 3 ассистами в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Флорентино Перес Алехандро Гарначо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
18 Марта 2024 в 14:56
хороший футболист
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