Назван лучший игрок Ла Лиги в марте

Стало известно, кто признан лучшим футболистом испанского чемпионата по итогам марта.

Как передаёт пресс-служба Ла Лиги, лучшим в марте стал игрок «Реала» Винисиус Жуниор, который в уходящем месяце провёл три матча, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

На награду также претендовали форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, Александр Сёрлот («Вильярреал»), Горка Горосета («Атлетик») и Брайс Мендес («Реал Сосьедад»).

Винисиус Жуниор в нынешнем сезоне забил 18 голов и сделал восемь ассистов на своих партнёров в 27 матчах.

Футболист сборной Бразилии выступает за «Реал» с 2018 года, его контракт со «сливочными» действует до 2027 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 150 миллионов евро.

В следующем туре «Реал» в рамках 31-го тура на своём поле примет «Атлетик», встреча пройдёт 31 марта.