Гути: «Вижу Лунина основным вратарём «Реала» в будущем»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути придерживается мнения, что Андрей Лунин способен стать основным вратарём «королевского клуба» в долгосрочной перспективе. Напомним, украинец несколько месяцев является первым номером «сливочных», но это связано с травмой Тибо Куртуа. Бельгиец недавно получил очередное повреждение, из-за которого наверняка пропустит весь остаток сезона.

«Вижу Лунина основным вратарём «Реала» в будущем», – приводит слова Гути El Chiringuito TV.

Напомним, Лунин по ходу этого сезона вытеснил из основного состава «Реала» Кепу Аррисабалагу, которого руководство «королевского клуба» пригласило летом на правах аренды из лондонского «Челси».