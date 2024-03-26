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Тчуамени: «Кроос – один из лучших полузащитников всех времён»

26 Марта 2024 • 12:44 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался об уровне своего партнёра по команде Тони Крооса, у которого в конце сезона истекает контракт с «королевским клубом».

«Кроос – один из лучших полузащитников всех времён. Он выступает на невероятно высоком уровне в нынешнем сезоне. Он задумывается о том, чтобы завершить карьеру в конце сезона и уйти на пике. Это сложно понять, но у него есть свои аргументы», – цитирует Тчуамени The Bridge.

Напомним, недавно Кросс вернулся в сборную Германии и в первом же матче отметился ассистом против Франции, за которую выступает Тчуамени. На результативную передачу Тони потребовалось всего 7 секунд.

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Реал Мадрид Тони Кроос Орельен Тчуамени ещё теги

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