Нико Уильямс: «Винисиус — великий игрок»

Нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс высказался о бразильском игроке мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Винисиус — великий игрок. Он всегда хорошо справляется со своей задачей. Он всегда сосредоточен и регулярно забивает голы», — приводит слова Уильямса Madrid Universal.

В текущем сезоне 23-летний Винисиус провел 28 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.

31 марта «Атлетик» встретится на выезде с «Реалом» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.