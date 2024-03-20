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Деку: Мбаппе усилит «Реал», но им придётся решать некоторые проблемы

20 Марта 2024 • 20:18 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

— Никто не спорит, что это важнейший игрок, который забивает много голов. Если он перейдет в «Реал», то они станут сильнее, но им придется решать некоторые тактические проблемы, ведь в футболе очень важен баланс, — цитирует Деку Madrid Universal.

В текущем сезоне 25-летний французский форвард сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 38 мячей и стал автором восьми ассистов.

Предстоящим летом у Мбаппе истекает трудовой договор с «ПСЖ». По сообщениям СМИ, в межсезонье нападающий на правах свободного агента перейдет в «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
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