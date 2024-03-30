Анчелотти оценил прогресс Лунина

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами в преддверии домашнего матча Ла Лиги против «Атлетика». Итальянский специалист оценил прогресс вратаря Андрея Лунина.

«Лунин? Он сильно прибавил. Он выступает очень, очень хорошо. У него высокий уровень», - слова Анчелотти с пресс-конференции приводит Madrid Extra.

Отметим, что основной голкипер «Реала» – Тибо Куртуа – в этом сезоне не играл из-за серьёзной травмы колена.

На текущий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице. Вторую «Барселону» команда Карло Анчелотти опережает на восемь очков.