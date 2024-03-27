Отец Луиса Диаса высказался об интересе к игроку со стороны «Реала» и «Атлетико»

Отец Луиса Диаса ответил на вопрос о возможном переходе игрока в один из испанских топ-клубов.

Как известно, колумбиец мог оказаться в Ла Лиге, также интерес к нему недавно приписывался «ПСЖ».

«С «Реалом» и «Атлетико» никогда не было ничего серьёзного – «Ливерпуль» всегда был более решителен и конкретен. Но Луис играет хорошо, а испанские клубы всегда активны на трансферном рынке», – поведал в интервью SER отец 27-летнего игрока.

Луис Диас перешёл в «Ливерпуль» в январе 2022 года из «Порту». Текущая стоимость нападающего, по версии портала Transfermarkt, составляет 75 млн евро, а его контракт рассчитан до 2027 года.