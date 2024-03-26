Де Дзерби не спешит принимать решение о своём будущем

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби польщён интересом со стороны европейских грандов.

Как утверждает журналист Экрем Конур, в услугах итальянского специалиста заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Бавария». Сообщается, что сам де Дзерби не торопится принимать решение о своем долгосрочном будущем.

После 28 туров «Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В активе «чаек» 42 набранных очка.

31 марта «Брайтон» встретится на выезде с «Ливерпулем». Начало игры 30-го тура чемпионата Англии запланировано на 16:00 по московскому времени.