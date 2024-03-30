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Де Дзерби объяснил, почему пока не продлит контракт с «Брайтоном»

30 Марта 2024 • 18:07 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
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Через 21 ч. 32 мин.

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби ответил на вопрос по поводу своего будущего. По словам итальянца, пока что он не собирается продлевать контракт с английским клубом.

«Подписать новый контракт с «Брайтоном»? На данный момент нет. Мне нужно поговорить с Тони Блумом о плане клуба, чтобы принять решение по будущему. Я хочу узнать, что это за проект. Я хочу сохранить свои амбиции», - сказал де Дзерби, чьи слова в социальных сетях приводит авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Стоит сказать, что слухи связывают де Дзерби сразу с двумя более статусными клубами – с «Ливерпулем» и «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби

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