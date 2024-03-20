Конор Брэдли: «У меня до сих пор идут мурашки по коже, когда надеваю футболку «Ливерпуля»

Правый защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли поделился впечатлениями от игры за свою команду. Воспитанник мерсисайдцев в этом сезоне дебютировал за коллектив Юргена Клоппа в Английской премьер-лиге, а сейчас является основным фуллбеком из-за отсутствия Трента Александера-Арнольда.

«У меня до сих пор идут мурашки по коже, когда надеваю футболку «Ливерпуля». Раньше я делал это в качестве фаната, а сейчас являюсь футболистом команды. Это особенное чувство», – цитирует Брэдли журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Конор отметился одним голом и тремя результативными передачами. Брэдли в конце февраля успел выиграть со своей командой Кубок лиги.