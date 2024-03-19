«Пари Сен-Жермен» рассчитывает усилиться нападающим «Ливерпуля» Луисом Диасом.

Слухи об интересе парижского гранда к колумбийцу появились на прошлой неделе. Как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Санти Ауны, 27-летний игрок стал приоритетной целью «ПСЖ» на предстоящее трансферное окно. Катарские владельцы клуба решительно намерены оформить подписание дорогостоящего футболиста.

Луис Диас отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами в 39 поединках текущего сезона за «Ливерпуль». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость флангового игрока атаки в 75 млн евро.