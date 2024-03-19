Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Ливерпуля» стал приоритетной целью «ПСЖ» слухи

19 Марта 2024 • 23:03 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
31.03 16:00

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает усилиться нападающим «Ливерпуля» Луисом Диасом.

Слухи об интересе парижского гранда к колумбийцу появились на прошлой неделе. Как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Санти Ауны, 27-летний игрок стал приоритетной целью «ПСЖ» на предстоящее трансферное окно. Катарские владельцы клуба решительно намерены оформить подписание дорогостоящего футболиста.

Луис Диас отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами в 39 поединках текущего сезона за «Ливерпуль». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость флангового игрока атаки в 75 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Луис Диас трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

19 Марта
22:48
Гранды Премьер-лиги поспорят за бразильского защитника
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Рома» потеряла Дибалу Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Вайсфельд оценил шансы Овечкина превзойти рекорд Гретцки в НХЛ МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Марта
00:05 · Англия. Премьер-лига
Коуто высказался о своём будущем в «Манчестер Сити»
19 Марта
23:46 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» нашли идеального конкурента для Хёйлунна слухи
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не предлагал Варану новый контракт – игрок может уйти бесплатно
23:03 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» стал приоритетной целью «ПСЖ» слухи
22:48 · Англия. Премьер-лига
Гранды Премьер-лиги поспорят за бразильского защитника
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» подпишет нового форварда летом
21:12 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо оценил шансы тен Хага продолжить работу в «Манчестер Юнайтед»
19:11 · Англия. Премьер-лига
В «Вест Хэме» приняли решение по Филлипсу из «Манчестер Сити»
18:36 · Англия. Премьер-лига
Батлэнд может вернуться в АПЛ, в «Рейнджерс» готовы продать голкипера слухи
17:53 · Англия. Премьер-лига
18-летний Майну вызван в сборную Англии 1
16:55 · Англия. Премьер-лига
Названо условие трансфера де Брёйне в клуб Саудовской Аравии
16:46 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» включилась в гонку за вратарём из АПЛ 1
16:08 · Англия. Премьер-лига
Азар: Я всегда мечтал играть за «Реал»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к Невешу
15:38 · Англия. Премьер-лига
Летом Азар вернётся на «Стэмфорд Бридж»
Все новости
Рекомендуем