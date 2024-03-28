Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джонсон: «Нет никаких шансов, что новый тренер «Ливерпуля» будет лучше Клоппа»

28 Марта 2024 • 10:33 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
31.03 16:00

Бывший игрок «Ливерпуля» Глен Джонсон поделился мнением о том, с какими проблемами столкнётся тренер, который сменит Юргена Клоппа на посту главного тренера «красных».

По мнению эксперта, новому наставнику «Ливерпуля» будет сложно соответствовать тому высокому уровню, который задал немецкий специалист.

«Нет никаких шансов, что тот, кто придёт, будет лучше Юргена. Лучшее, что этот человек сможет сделать, — это соответствовать Клоппу, а начинать с этого крайне сложно», — цитирует Джонсона Liverpool Echo.

Напомним, Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. После 28 туров текущего розыгрыша АПЛ мерсисайдцы занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе столько же набранных очков, сколько и лидирующий «Арсенал» (64).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Глен Джонсон Юрген Клопп ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Марта
04:00
Директор «Аталанты» высказался о возможном переходе Копмейнерса в «Ливерпуль» или «Ювентус»
01:04
Гакпо: «Меня не беспокоит критика»
27 Марта
23:46
Робертсон выбрал между Зиданом, Хави и Иньестой
22:41
«Ливерпуль» готов серьёзно потратиться ради приглашения Алонсо
19:25
Матип хочет остаться в «Ливерпуле»
12:53
Высока вероятность, что Фати останется в АПЛ на следующий сезон
00:26
Отец Луиса Диаса высказался об интересе к игроку со стороны «Реала» и «Атлетико»
00:15
Английский клуб готов купить Локателли у «Ювентуса»
26 Марта
14:16
Де Дзерби не спешит принимать решение о своём будущем
25 Марта
15:04
«Реал» активно следит за правым защитником сборной Англии
24 Марта
22:17
Невилл назвал фактор, который может помочь «Ливерпулю» в борьбе за чемпионство
17:45
Эллиотт: «Ливерпуль» сделает всё, чтобы добиться успеха во всех турнирах
16:07
Аморим – один из кандидатов на замену Клоппу в «Ливерпуле»
03:44
«Ливерпуль» и «Арсенал» поспорят с «Манчестер Юнайтед» за новичка сборной Бразилии
23 Марта
16:39
Лапорта рассказал о планах «Барселоны» на Фати
22 Марта
23:03
Де Дзерби хочет, чтобы «Брайтон» повторно арендовал Фати у «Барселоны»
20:10
Ибраима Конате назвал лучшего игрока: «Благодаря ему я влюбился в футбол»
21 Марта
09:41
Мхитарян: «За Клоппа ты отдашь свою жизнь»
00:43
Джо Гомес: «Мы с ван Дейком отлично друг друга понимаем»
20 Марта
22:41
Джо Гомес: «Объявление Клоппа об уходе ничего не изменило»
11:57
Конор Брэдли: «У меня до сих пор идут мурашки по коже, когда надеваю футболку «Ливерпуля»
01:01
Директор «Баварии»: «Я не буду звонить Клоппу» 1
19 Марта
23:03
Игрок «Ливерпуля» стал приоритетной целью «ПСЖ»
22:48
Гранды Премьер-лиги поспорят за бразильского защитника
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии Эндрик выбрал номер в «Реале» Бразильцы «Реала» выбрали замену Модричу Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении
Спортивные новости
Кожевников поделился ожиданиями от шестого матча в серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом» Официально: Илья Воробьёв сменит Сергея Фёдорова на посту главного тренера ЦСКА Максим Рыбин назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина Вайсфельд оценил шансы на выход «Спартака» в полуфинал Кубка Гагарина ЦСКА определился с новым главным тренером Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Марта
10:33 · Англия. Премьер-лига
Джонсон: «Нет никаких шансов, что новый тренер «Ливерпуля» будет лучше Клоппа»
10:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» проявляет интерес к игроку «Эвертона» Онана
10:04 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет перехватить нападающего у «Ливерпуля»
09:00 · Англия. Премьер-лига
Фернандо Торрес: «Салах – один из лучших в истории «Ливерпуля»
08:52 · Англия. Премьер-лига
Фернандо Торрес высказал мнение о работе Клоппа
08:18 · Англия. Премьер-лига
Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Баварию»
06:16 · Англия. Премьер-лига
​Ришарлисон: «После чемпионата мира я впал в глубокую депрессию»
04:00 · Англия. Премьер-лига
Директор «Аталанты» высказался о возможном переходе Копмейнерса в «Ливерпуль» или «Ювентус»
03:23 · Англия. Премьер-лига
Лавия прокомментировал травму, из-за которой выбыл до конца сезона
03:14 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» поспорит с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» за бразильца
02:51 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт назвал уникальные качества Майну
02:22 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт: «Для Уайта двери сборной Англии остаются открытыми»
02:01 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, готовы ли Стоунс, Уокер и де Брёйне сыграть против «Арсенала» 1
01:48 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт рассказал о шансах Грилиша сыграть на Евро-2024
01:38 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо устал ждать предложения от «Арсенала» слухи
Все новости
Рекомендуем