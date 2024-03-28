Джонсон: «Нет никаких шансов, что новый тренер «Ливерпуля» будет лучше Клоппа»

Бывший игрок «Ливерпуля» Глен Джонсон поделился мнением о том, с какими проблемами столкнётся тренер, который сменит Юргена Клоппа на посту главного тренера «красных».

По мнению эксперта, новому наставнику «Ливерпуля» будет сложно соответствовать тому высокому уровню, который задал немецкий специалист.

«Нет никаких шансов, что тот, кто придёт, будет лучше Юргена. Лучшее, что этот человек сможет сделать, — это соответствовать Клоппу, а начинать с этого крайне сложно», — цитирует Джонсона Liverpool Echo.

Напомним, Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. После 28 туров текущего розыгрыша АПЛ мерсисайдцы занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе столько же набранных очков, сколько и лидирующий «Арсенал» (64).