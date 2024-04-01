Александер-Арнольд: Новость об уходе Клоппа шокировала нас

Футболист «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался об уходе наставника команды Юргена Клоппа по окончании сезона.

По словам защитника, игроки с удивлением восприняли эту новость.

- Эта информация шокировала нас. Хотим сделать так, чтобы Клопп ушёл на мажорной ноте, для этого нужно завоевать трофеи. Он многое сделал для «Ливерпуля», - цитирует футболиста Sky Sports.

Напомним, Клопп, возглавляющий «Ливерпуль» с 2015 года, в конце января объявил, что этот сезон станет для него последним у руля мерсисайдского клуба. «Красные» на данный момент лидируют в турнирной таблице АПЛ.

В текущем сезоне Трент провёл 21 матч в АПЛ, забил два гола и сделал четыре ассиста на партнёров.