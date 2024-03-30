Куанса: «Ты не ошибёшься, если просто послушаешь ван Дейка»

Центральный защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса высказался о величии своего товарища по команде Виргила ван Дейка.

21-летний футболист всё чаще появляется в стартовом составе мерсисайдцев. Связку молодому англичанину в центре обороны составляет капитан и давний лидер команды Виргил ван Дейк.

«Думаю, ван Дейк не имеет себе равных в том, что он делает в последние пять-десять лет, особенно в Премьер-лиге. У него были безупречные сезоны, он чрезвычайно важен для идентичности «Ливерпуля». Очень здорово играть рядом с ним, можно многому научиться.

Иногда он максимально конструктивен и просто говорит мне, в чём я должен прибавить, а иногда – особенно во время матчей, когда шумно, – ему приходится кричать. Ты не ошибёшься, если просто будешь делать то, что он говорит. Он всегда поддерживает со мной связь, и это очень помогает», – цитирует Fotmob Куансу.