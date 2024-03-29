Клопп высказался о кадровой ситуации в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в пятницу выступил перед журналистами. Немец дал комментарий по поводу кадровой ситуации.

«Я не уверен, сможет ли сыграть Кёртис Джонс, но он тренируется. Конате пропустил тренировку, но это просто день отдыха, не более того.

За Робертсоном мы будем следить изо дня в день. Он не будет тренироваться сегодня, но всё не так плохо, так что порядок. Остальные ребята будут шаг за шагом восстанавливаться со следующей недели. Они не слишком далеки от возвращения, но ещё не готовы. Каждый делает шаги.

С Дарвином Нуньесом всё в порядке. Он проходил реабилитацию в течение недели. Затем он тренировался частично, а после возобновил полноценные занятия», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 31 марта – против «Брайтона» на своём поле.