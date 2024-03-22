Ибраима Конате назвал лучшего игрока: «Благодаря ему я влюбился в футбол»

Игрок обороны английского «Ливерпуля» Ибраима Конате рассказал, какой футболист больше всего на него повлиял.

«Роналдо, бразилец. Всегда предпочту его любому другому футболисту. Благодаря ему я влюбился в футбол», - приводит слова Конате Franceinfo.

Ибраима признался, что сначала не слышал о Роналдо. Однако, когда друг показал ему несколько видео с игрой форварда, то, по его словам, он увидел настоящее волшебство.

Напомним, что за свою карьеру Роналдо выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Он является двукратным обладателем «Золотого мяча».