Гакпо: «Меня не беспокоит критика»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо признался, что не переживает из-за критики в свой адрес.

Нидерландец был приобретён английским грандом в январе прошлого года за 42 млн евро, но пока так и не смог завоевать постоянное место в стартовом составе команды Юргена Клоппа.

«Критика в мой адрес? Я слышал, но я не слишком беспокоюсь по этому поводу. Я знаю, что некоторые вещи складываются удачно, а некоторые – нет», – приводят английские СМИ слова 24-летнего футболиста.

В текущем сезоне Коди Гакпо отметился 13 забитыми мячами и пятью результативными передачами, отыграв 42 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах.