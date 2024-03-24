Невилл назвал фактор, который может помочь «Ливерпулю» в борьбе за чемпионство

Футбольный эксперт Гари Невилл ответил на вопрос о шансах «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше АПЛ.

— Причина, по которой «Ливерпуль» имеет шанс выиграть титул Премьер-лиги, заключается в Юргене Клоппе. У него есть способность тащить команду, поэтому он является одним из величайших лидеров, — приводит слова Невилла Liverpool Echo.

После 28 сыгранных матчей подопечные Клоппа находятся на втором месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 64 очка. Стоит сказать, что такое же количество баллов у лидирующего лондонского «Арсенала», который обходит мерсисайдцев за счет дополнительных показателей.