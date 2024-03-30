«Ливерпуль» может назначить вместо Клоппа другого немецкого тренера

«Ливерпуль» продолжает поиски нового тренера вместо Юргена Клоппа, который летом покинет клуб. По информации от The Athletic, мерсисайдцы могут назначить тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна, в котором также заинтересована мюнхенская «Бавария».

Наставник «бундестим» и Роберто де Дзерби сейчас числятся в списке кандидатов на вакантную должность. Ранее также ходили слухи об интересе «Ливерпуля» к Рубену Амориму из лиссабонского «Спортинга».

Напомним, тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо ранее отказал «Ливерпулю» и «Баварии», решив остаться во главе «фармацевтов» ещё на один сезон.