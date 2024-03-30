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«Ливерпуль» может назначить вместо Клоппа другого немецкого тренера

30 Марта 2024 • 14:28 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
1 1.37 X 5.80 2 7.60
31.03 16:00

«Ливерпуль» продолжает поиски нового тренера вместо Юргена Клоппа, который летом покинет клуб. По информации от The Athletic, мерсисайдцы могут назначить тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна, в котором также заинтересована мюнхенская «Бавария».

Наставник «бундестим» и Роберто де Дзерби сейчас числятся в списке кандидатов на вакантную должность. Ранее также ходили слухи об интересе «Ливерпуля» к Рубену Амориму из лиссабонского «Спортинга».

Напомним, тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо ранее отказал «Ливерпулю» и «Баварии», решив остаться во главе «фармацевтов» ещё на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юлиан Нагельсманн

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