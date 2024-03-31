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Салах – в основе «Ливерпуля» на матч с «Брайтоном»

31 Марта 2024 • 15:03 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Брайтон
1 1.37 X 5.80 2 7.60
1-й тайм

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Ливерпулем» и «Брайтоном». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Келлехер, Брэдли, Ван Дейк, Куанса, Гомес, Эндо, Собослаи, Макаллистер, Диас, Нуньес, Салах.

Матч между «Ливерпулем» и «Брайтоном» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ливерпуль» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах

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