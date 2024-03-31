Салах – в основе «Ливерпуля» на матч с «Брайтоном»

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Ливерпулем» и «Брайтоном». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Келлехер, Брэдли, Ван Дейк, Куанса, Гомес, Эндо, Собослаи, Макаллистер, Диас, Нуньес, Салах.

Матч между «Ливерпулем» и «Брайтоном» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ливерпуль» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.