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Экс-игрок «Ливерпуля» считает, что в клубе есть футболист, который заменит Александера-Арнольда

26 Марта 2024 • 17:56 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
31.03 16:00

Бывший игрок «Ливерпуля» Стив Никол отреагировал на информацию о том, что мадридский «Реал» может приобрести футболиста мерсисайдцев Трента Александера-Арнольда.

По мнению Никола, если испанский клуб предложит за Трента около 80 миллионов фунтов, то «красным» стоит отпустить игрока, так как в команде уже существует ему замена – это Конор Брэдли.

Стив считает, что Александер-Арнольд прекрасно себя проявляет в атаке, но в обороне является обузой. Он не может правильно выбрать позицию и плох в игре один в один, передаёт ESPN.

Добавим, что Трент является воспитанником «Ливерпуля». В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провёл 29 встреч, отметившись двумя забитыми мячами и 10 результативными передачами.

 


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Евро-Футбол.Ру,
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