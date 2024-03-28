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Умер бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии

28 Марта 2024 • 19:00 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
31.03 16:00

Скончался бывший игрок «Ливерпуля», «Ноттингем Форест» и национальной команды Англии Ларри Ллойд.

Ему было 75 лет. О причинах смерти бывшего футболиста английских клубов пока не сообщается.

«Мы выражаем наши соболезнования друзьям и семье Ларри в это поистине печальное время. Покойся с миром, Ларри», – говорится в сообщении пресс-службы «Ноттингем Форест».

Стоит отметить, за «красных» английский защитник провел 215 матчей. В составе «Ноттингем Форест» Ллойд становился чемпионом Англии и дважды победителем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок английской лиги и Суперкубок УЕФА.



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Евро-Футбол.Ру,
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