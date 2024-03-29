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Клопп призвал игроков игнорировать ярлыки СМИ

29 Марта 2024 • 18:37 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
1 1.35 X 5.50 2 7.40
31.03 16:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал своих подопечных не обращать внимания на то, что пишут СМИ.

«Нам нужно отдаваться по максимуму и игнорировать те ярлыки, которые вы [СМИ] вешаете после каждой игры. После каждого матча вы говорите: «Ты выиграл», «Ты проиграл», «Ты станешь чемпионом», «Ты теперь потерял шансы». Просто нужно игнорировать это и двигаться вперёд.

Мы должны выкладывать по максимуму в каждой игре – и дома, и на выезде. Это сложно, и где-то не обходится без везения с травмами. У нас пока его не было, но, надеюсь, ребята вернутся.

Я бы хотел сказать, что после паузы мы полны сил, но у ребят были игры. К счастью, у нас есть время на восстановление», - сказал Клопп на пресс-конференции.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

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