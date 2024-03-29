Клопп призвал игроков игнорировать ярлыки СМИ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал своих подопечных не обращать внимания на то, что пишут СМИ.

«Нам нужно отдаваться по максимуму и игнорировать те ярлыки, которые вы [СМИ] вешаете после каждой игры. После каждого матча вы говорите: «Ты выиграл», «Ты проиграл», «Ты станешь чемпионом», «Ты теперь потерял шансы». Просто нужно игнорировать это и двигаться вперёд.

Мы должны выкладывать по максимуму в каждой игре – и дома, и на выезде. Это сложно, и где-то не обходится без везения с травмами. У нас пока его не было, но, надеюсь, ребята вернутся.

Я бы хотел сказать, что после паузы мы полны сил, но у ребят были игры. К счастью, у нас есть время на восстановление», - сказал Клопп на пресс-конференции.