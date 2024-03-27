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Робертсон выбрал между Зиданом, Хави и Иньестой

27 Марта 2024 • 23:46 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
31.03 16:00

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон составил рейтинг лучших полузащитников.

Шотландец поставил бывшего хавбека «Барселоны» Хави Эрнандеса на первое место в своём рейтинге, а вторым из пяти предложенных вариантов стал ещё один легендарный экс-футболист «сине-гранатовых» – Андрес Иньеста, сообщает Goal. На третьей строчке расположился Зинедин Зидан, которого Робертсон оценил выше Месута Озила и Патрика Виейра. 

Эндрю Робертсон выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. 30-летний футболист провёл в общей сложности 287 матчей за «красных» во всех турнирах, девять раз отметившись забитым мячом и 64 раза ассистировав товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Патрик Виейра Андрес Иньеста Месут Озил Зинедин Зидан Хави Эрнандес Эндрю Робертсон ещё теги

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