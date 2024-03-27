Робертсон выбрал между Зиданом, Хави и Иньестой

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон составил рейтинг лучших полузащитников.

Шотландец поставил бывшего хавбека «Барселоны» Хави Эрнандеса на первое место в своём рейтинге, а вторым из пяти предложенных вариантов стал ещё один легендарный экс-футболист «сине-гранатовых» – Андрес Иньеста, сообщает Goal. На третьей строчке расположился Зинедин Зидан, которого Робертсон оценил выше Месута Озила и Патрика Виейра.

Эндрю Робертсон выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. 30-летний футболист провёл в общей сложности 287 матчей за «красных» во всех турнирах, девять раз отметившись забитым мячом и 64 раза ассистировав товарищам по команде.