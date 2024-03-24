Эллиотт: «Ливерпуль» сделает всё, чтобы добиться успеха во всех турнирах

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт заявил, что учится у более опытных товарищей по команде.
— У нас потрясающие футболисты. Они подают пример, и я стараюсь у них учиться. Я слежу, что они делают. Хочу применять этот опыт в дальнейшем, — приводит слова Эллиотта SWM.
Футболист отметил, что команда приложит все усилия для достижения успеха во всех турнирах.
В текущей кампании Эллиотт сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил два гола и стал автором трех ассистов.
После 28 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея на своем счету 64 очка.
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