Эллиотт: «Ливерпуль» сделает всё, чтобы добиться успеха во всех турнирах

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт заявил, что учится у более опытных товарищей по команде.

— У нас потрясающие футболисты. Они подают пример, и я стараюсь у них учиться. Я слежу, что они делают. Хочу применять этот опыт в дальнейшем, — приводит слова Эллиотта SWM.

Футболист отметил, что команда приложит все усилия для достижения успеха во всех турнирах.

В текущей кампании Эллиотт сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил два гола и стал автором трех ассистов.

После 28 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея на своем счету 64 очка.