«Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ

В воскресном матче Премьер-лиги против «Брайтона» «Ливерпуль» быстро пропустил, но всё-таки смог отпраздновать победу со счётом 2:1. Авторами голов в составе «красных» стали Луис Диас и Мохамед Салах.

Теперь на счету «Ливерпуля» 7 волевых побед в матчах текущего чемпионата Англии. Как сообщает Opta, это новый клубный рекорд мерсисайдцев в Премьер-лиге.

Стоит отметить, что Премьер-лига Англии была создана в 1992 году.

Следующий матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведёт уже в четверг, 4 апреля. Команда Юргена Клоппа будет играть против «Шеффилд Юнайтед» на своём поле.